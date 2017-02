Agência de empregos oferece vagas para confeiteiro, auxiliar de produção e eletricista

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento / Divulgação

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece nesta quarta-feira (1º) vagas para confeiteiro. O interessado precisa ter ensino fundamental e curso na área, com habilidade para serviços de confeitaria e padaria, bem como prática em tortas edoces (especialidades francesas). O salário é de R$ 1.200,00 e mais o vale alimentação.

Também há vagas para auxiliar de linha de produção. O trabalhador precisa ter ensino médio completo experiência no ramo têxtil em revisão de peças acabadas. O salário é de R$ 937,00 e mais benefícios.

A Funsat também oferece oportunidade para eletricista de instalações de veículos automotores que tenha ensino fundamental completo e experiência em elétrica automotiva. O salário é R$ 1.200,00. Há vagas para costureira de reparação de roupas com ensino fundamental completo, com experiência em serviços de ajustes em roupas sociais masculinas. A remuneração é de R$ 1.091,00.

Além dessas oportunidades, o trabalhador pode conferir as demais ocupações ofertadas no site: www.capital.ms.gov.br/Funsat, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e que podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias

Serviço:

A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Para cadastro e encaminhamento de vagas o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. Importante: As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

