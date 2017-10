Agência de Empregos da Funsat disponibiliza 54 vagas para aprendiz

A agência de empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta semana 54 vagas para aprendiz no setor de serviços, destaque para as vagas de assistente administrativo, atendente de farmácia e operador de telemarketing. Os selários chegam a R$ 600,00.

Para participar da seletiva para assistente administrativo é necessário ter o ensino médio completo (de 16 a 20 anos). O selecionado vai trabalhar no setor de contas a pagar, entrada e saída de notas fiscais, cotações e compras de materiais de consumo. Irá fazer ainda curso de dois dias da semana no período matutino e trabalhar no período vespertino. Salário de R$ 617,00, mais vale-transporte.

Já no setor de serviços farmacêuticos estão disponíveis três vagas para atendente de farmácia (balconista). A função exige que esteja cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e ter entre (16 e 18 anos). A vaga é para trabalhar na reposição de mercadorias, precificação e controle de validade. O candidato participará do curso profissionalizante no período matutino e irá trabalhar no período vespertino. Salário de R$ 593,00, mais auxílio alimentação, assistência médica e outros benefícios. A entrevista será feita nesta terça-feira (3), a partir das 13h, no setor de Intermediação de Empregos, no 2º andar.

Já para o setor de telemarketing estão disponíveis 50 vagas para operador de telemarketing. A função exige que esteja cursando o ensino médio, caso tenha concluído apresentar o modelo 19. Com idade entre 18 e 23 anos, se for homem apresentar a reservista. O candidato deverá participar de um processo seletivo realizado pela empresa contratante. A vaga é para trabalhar nos períodos vespertino ou noturno com carga horário de 6h na prestação de informações via telefone. Salário de R$ 600,00, mais assistência médica, ticket alimentação e outros benefícios que serão informados na entrevista.

Serviço

Os interessados podem comparecer na Agência de Empregos da Funsat, com CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência. O atendimento é das 07h às 17h.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações no telefone (67) 3314-1018.

