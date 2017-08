Agência de Empregos atenderá em novo endereço a partir da próxima segunda-feira

A Fundação Social do Trabalho anunciou a mudança para a nova sede que visa proporcionar melhores condições de atendimento aos trabalhadores e servidores.

A nova sede – que está localizada na Rua 14 de julho, nº 992, Vila Glória – ao lado da Igreja Ortodoxa – contará com uma estrutura que permitirá reunir todos os serviços oferecidos pela Funsat, como: Proinc, qualificação profissional e intermediação de empregos com acessibilidade às pessoas com deficiência (sanitários adaptados, pisos táteis e corrimãos duplos) e seis salas exclusivas para os cursos de qualificação.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, a nova sede é resultado do compromisso da atual administração municipal em oferecer melhores condições de atendimento à população campo-grandense.

“ A nova sede contará uma nova estrutura que permitirá reunir todos os serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho, abrigando de forma confortável todos os setores de atendimento interno e atendimento ao público”, salienta.

A nova localização dispõe de linhas de ônibus com acesso ao centro/bairro interligados aos terminais de ônibus.

Inauguração

Os atendimentos retornam ao público no dia 21 de agosto (segunda-feira) no novo endereço.

Entretanto, a solenidade oficial de inauguração será realizada na sexta-feira (25), às 8 horas, na Rua 14 de julho, 992 – Vila Gloria.

