Agência de Emprego oferece 100 vagas em cursos de qualificação profissional

Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 - Arquivo

A Escola de qualificação profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat), abriu nesta terça-feira (12), inscrições para os seguintes cursos: depilação, atendimento, operador de caixa e auxiliar de escritório. Cada curso conta com 25 vagas.

O curso de depilação tem carga horária de 40h, com objetivo de qualificar trabalhadores nos serviços de embelezamento, no qual os alunos (as) aprendem diferentes técnicas para realizar a depilação facial e corporal, respeitando as normas de biossegurança com estágio supervisionado. Para concorrer a vaga é necessário ter ensino fundamental completo e no mínimo 18 anos.

O curso Atendimento e operação de caixa, tem carga horária de 18h, também sendo necessário ter ensino fundamental completo, e idade mínima 16 anos. O objetivo do curso é capacitar o profissional para compreender os serviços de apoio e atendimento nos caixas de supermercados, lojas e diversas empresas e identificando documentos variados (cheque, dinheiro, cartões de débito e crédito).

Já o curso básico de auxiliar de escritório, tem carga horária de 15h. Para ele, éecessário estar cursando o Ensino Médio, com idade mínima de 16 anos. O objetivo do curso é treinar o profissional para as rotinas básicas de escritório, ensinando fundamentos básicos na área de gestão e administração.

Para se inscrever é necessário apresentar documentação original e cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado e cópia da carteira de trabalho na sede da Fundação.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho 992 Vila Glória. Para mais informações ligar para o telefone da (67) 4042-0585.