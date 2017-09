Agência de Emprego tem vagas para técnico de segurança no trabalho, vigia noturno, servente e apontador de obra

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta sexta-feira (15), diversas vagas, entre elas para técnico de segurança no trabalho, vigia noturno, servente e apontador de obra

Para Técnico em Segurança do Trabalho é necessário ter experiência em obras de Rodovia – somente nessa área em específico. O salário inicial da categoria é de R$1554,00.

Também são oferecidas 5 vagas para vigia noturno, 2 vagas para apontador de obras e 8 vagas para serventes. Há ainda vaga para calceteiros (rasteleiros), 5 vagas para operador de rolo compactador, sendo 3 vagas exigindo experiência em rolo pé de carneiro e 2 vagas com experiência em rolo chapa. Deve ter CNH C.

Há ainda vaga para lubrificador de máquinas, exigindo-se CNH C, para operador de pá carregadeira (CNH C), motorista de caminhão-pipa que deve ter experiência neste tipo de caminhão e com CNH D.

A Agência de Emprego está ainda com vaga para auxiliar de topógrafo ou greidista, aplicador de asfalto ou operador de espargidor, com exigência de CNH C e também auxiliar de laboratório com experiência em análise de solo e asfalto.

* Devido a distância, preferencialmente candidatos devem residir nas proximidades da MS-040, candidatos que morem na saída para Três Lagoas ou São Paulo, próximos a Avenida Guaicurus.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-3625

Veja Também

Comentários