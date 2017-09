Agência de emprego da Funsat tem vagas para esteticista, mecânico e sushiman

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta quarta-feira (05), vagas para esteticista facial, sushiman, mecânico e operador de telemarketing.

Para a vaga de esteticista facial é preciso ter o curso de designer de sobrancelhas e depilação Egípcia com ensino médio completo. Para trabalhar no horário da tarde/ noite. Salário R$ 937,00.

No setor da alimentação está sendo oferecida vaga de sushiman. Para candidatar-se é preciso ter o ensino médio completo com curso de manipulação de alimentos e conhecimento no preparo de comida oriental. Salário R$ 1.800,00, mais benefícios.

No setor automotivo há vagas de mecânico de automóvel, a ocupação exige o ensino fundamental incompleto com experiência e conhecimento em mecânica automobilística geral. Salário de R$1.600,00.

Outra vaga aberta é para mecânico de automóvel exige o ensino fundamental completo e experiência comprovada em serviços de mecânica de linha leve. Salário inicial de R$ 1.500,00.

No segmento de telemarketing estão abertas 50 vagas operador de telemarketing (aprendiz). O candidato deve ter o ensino médio completo ou estar cursando. Ter entre 18 e 22 anos e se for homem apresentar a reservista. A empresa oferecerá treinamento. Salário R$ 600,00 mais benefícios.

Além dessas também há 100 vagas abertas para operador de telemarketing receptivo carga horária de 6h/dia. O candidato deve ter ensino médio completo, informática básica e boa digitação. Salário de R$ 937,00, mais plano de saúde e outros benefícios.

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias.

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e vagas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-3625

