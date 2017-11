Agência de Emprego da Funsat tem vagas para cozinheiro industrial, estoquista e engenheiro de produção

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece nesta segunda-feira (27), vagas para conferente de notas fiscais, mecânico de roçadeira, estoquista, engenheiro de produção, cozinheiro industrial e tratorista agrícola.

Para a vaga de conferente de faturas e notas fiscais é necessário ter o ensino médio completo, experiência e noções do sistema “SSW” e conhecimento de emissão e conferência de notas fiscais. Salário de R$ 1.100,00, mais benefícios.

Já a vaga para mecânico de manutenção de roçadeira, motosserras e similares é temporária e exige experiência e conhecimento em conserto de equipamentos e máquinas. Salário de R$1.200,00, mais benefícios mais benefícios.

Comércio

No setor do comércio está sendo ofertada a vaga para estoquista. A função exige o ensino fundamental completo, CNH AB e experiência na função. Salário R$ 1.100,00, mais benefícios.

Outra vaga disponível é para engenheiro de produção com superior completo e experiência na função. Para ser coordenador de PCP (Planejamento e controle de produção). Salário R$ 2.500,00, mais benefícios.

No segmento da alimentação está aberta a vaga para cozinheiro industrial. A função exige o ensino fundamental completo e experiência comprovada na área. Salário de R$1.200,00, mais benefícios.

Área Agrícola

Na área agrícola encontra-se aberta a vaga para tratorista agrícola. A função exige o ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em carteira em operar trator de pneu e conhecimento básico em mecânica de tratores. A vaga é para casal (mulher irá trabalhar nos serviços de limpeza e organização do ambiente. A fazenda fica na região de Figueirão. Salário para ambos: homem (R$ 1.400,00) mulher (R$ 1.100,00).

Para candidatar-se às vagas ofertadas é preciso comparecer munido dos documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho, lembrando que as vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. É imprescindível que o candidato atualize o cadastro a cada 90 dias. Veja as demais vagas ofertadas no seguinte endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-disponiveis-2/

Serviço:

A Agência de Empregos realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A nova sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa).

Mais informações no telefone (67) 3314-3089