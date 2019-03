Agência de Dourados é a primeira no interior a oferecer curso presencial de Condutor Infrator

Campo Grande (MS) – A agência de Dourados é a primeira no interior do Estado a oferecer o curso presencial de condutores infratores realizado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O curso que já está com as inscrições abertas para a primeira turma, é voltado para quem teve a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por irregularidades cometidas no trânsito e precisa passar pelas aulas de reciclagem para voltar a dirigir.

Segundo a responsável do curso presencial do Detran-MS, Annelise Cabral, no começo deste mês os instrutores do Departamento estiveram em Dourados para capacitar os servidores, que agora estão aptos a lecionar o curso. “A cidade é a primeira do interior do Estado a ter equipe formada para prestar esse tipo de atendimento que, até então, era aplicado apenas na modalidade EAD (Educação à Distância)”, explica.

Annelise ressalta ainda que os condutores aprendem durante o curso de reciclagem noções de direção defensiva, legislação de trânsito, primeiros socorros e relacionamento interpessoal. “A opção presencial, dará a oportunidade para aqueles que não se adequavam com a online ou não podiam se deslocar até a sede para a presencial. Após a adequação desse projeto piloto, o próximo passo é levar o curso para mais nove regionais ”, concluiu.

Segundo o chefe da Escola Pública de Trânsito, Marcos Alexandre Brandão Ramos, no ano passado, 3.048 motoristas participaram do curso em cidades do interior do Estado na modalidade EAD. Apenas em Dourados foram 620 condutores e nas 13 demais cidades atendidas pela regional, 330 motoristas acompanharam o curso obrigatório à distância. A regional de Dourados também é responsável pelo atendimento de condutores de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Caarapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Vicentina.

As inscrições para o curso são realizadas até o dia 27 de março, pelo site ou presencialmente, na agência de Dourados.

Texto: Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul. Fotos: Divulgação.