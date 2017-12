Clientes que possuem débitos nas contas de energia podem negociar neste sábado

Empresa realiza atendimento exclusivo na agência da Avenida Calógeras, 2499, em Campo Grande, oferecendo condições especiais de negociação em até 12 vezes para os clientes que pretendem sair do vermelho - Divulgação

O mês de dezembro já começa com boas oportunidades para os clientes da Energisa que têm duas ou mais contas de luz em atraso. No próximo sábado (2), a empresa realiza atendimento exclusivo na agência da Avenida Calógeras, 2499, em Campo Grande, oferecendo condições especiais de negociação em até 12 vezes para os clientes que pretendem sair do vermelho.

Atualmente, a Energisa atende mais de um milhão de clientes em 74 municípios do estado. Aproximadamente 12% destes consumidores podem ter o fornecimento de energia suspenso. Entretanto, a distribuidora aposta nas facilidades de pagamento para regularizar o débito de quem pretende ter o nome limpo nesse fim de ano.

As condições de parcelamento visam garantir ao consumidor a recuperação do crédito para as compras de fim de ano. Para negociar, os interessados devem comparecer à agência da Avenida Calógeras munidos dos documentos pessoais (Carteira de Identidade e CPF). Em caso de dúvidas, ligue: 0800 722 7272.

O horário especial de funcionamento da agência neste sábado será das 8h às 12h.