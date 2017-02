A matéria Força Nacional ficará mais 30 dias no Rio Grande do Norte permaneceu errada das 11h44 às 12h01 de hoje (23). Diferentemente do publicado, a autorização de prorrogação foi dada à Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, e não à Força Nacional.

O título da matéria foi alterado para Força de Intervenção Penitenciária ficará mais 30 dias no Rio Grande do Norte.

Leia a matéria correta aqui.

