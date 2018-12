A reportagem com o título “Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 36 milhões”, publicada às 7h43 desse domingo (9), ficou com o resultado do concurso 2.105 incorreto até as 9h25 desta segunda-feira (10).

Uma das seis dezenas sorteadas foi publicada errada. Em vez de 36, a dezena certa é 46.

Leia aqui a notícia corrigida