Agência Brasil é homenageada por cobertura do desporto universitário

A Agência Brasil recebeu uma homenagem especial na noite de ontem (1º), durante o Fórum Nacional do Desporto Universitário, realizado em Maceió. A homenagem, recebida da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, foi pela cobertura do desporto universitário no Brasil, especialmente dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2016.

O Fórum Nacional do Desporto Universitário ocorreu durante toda a semana passada e teve como principal pauta o tema Esporte e Educação. O evento contou com a presença de atletas e de representantes do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira do Desporto Universitário.

