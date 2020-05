Agehab sorteia quadras e lotes de bases em Deodápolis

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realizou nesta quarta-feira (27/5), o sorteio de quadra e lote das famílias beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado no município de Deodápolis - Foto: SECOM GOV MS

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realizou nesta quarta-feira (27/5), o sorteio de quadra e lote das famílias beneficiadas pelo Projeto Lote Urbanizado no município de Deodápolis. 30 bases foram construídas no Loteamento João Paulo II e os beneficiários poderão dar início a construção da casa própria após a assinatura do contrato.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani participou do sorteio e ressaltou a importância da próxima etapa do projeto. “Agora vem a fase mais importante, a construção da casa. As famílias terão a responsabilidade de construir suas moradias no prazo de dois anos, com assistência técnica prestada pelo Município”.

O diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Deodápolis (AMHAD), Victor Hugo Omitto, agradeceu a parceria entre Estado e Município.

“Esta parceria está possibilitando a realização do sonho da casa própria em nosso município. O prefeito Valdir Santos abraçou o projeto e trabalhou para consolidar o sonho destas 30 famílias”.

Lote Urbanizado

No projeto Lote Urbanizado o município participa com o terreno e a assistência técnica, já o Governo do Estado constroi a base da casa até a primeira fiada de tijolos e o cidadão dá continuidade na construção de sua moradia.

Caso seja necessário, a família tem a opção de financiar a estrutura do telhado. O prazo para a conclusão da moradia é de 24 meses.

O projeto atende famílias com renda familiar de até R$ 4.685 e que não tenham sido beneficiadas por nenhum programa habitacional. Entre os critérios de pontuação estão: mulher chefe de família; tempo de residência no município; famílias com filhos menores de 18 anos; famílias com dependentes idosos ou com doença crônica incapacitante para o trabalho e idoso.