Agehab realiza seleção complementar para moradias em Aparecida do Taboado

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) realizou nesta quarta-feira (24.06) a seleção complementar do Programa Habitacional FGTS Subsidiado do município de Aparecida do Taboado. Serão beneficiadas 49 famílias com unidades habitacionais no Loteamento Residencial Tia Chica.

O processo foi feito por meio de sistema eletrônico atendendo critérios de seleção que deverão ser comprovados por meio de documentação. ( Acesse aqui a lista dos selecionados )

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, o sistema de seleção por meio eletrônico é uma forma segura e transparente de atender famílias que sonham com a casa própria.

“Todos os selecionados deverão comprovar por meio de documentação os critérios que pontuou na seleção. Aquele que não comprovar os critérios será substituído por um candidato da lista reserva”, explicou.

O programa visa financiar, por intermédio da Caixa Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e subsídio Federal e do Estado, em parceria com os municípios, a construção de casas.

Para participar, o cidadão não pode ter casa própria; não deve ter sido beneficiado em outro programa habitacional ou ter recebido subsídio do FGTS; não poderá ter restrição cadastral e deve possuir renda dos componentes do financiamento e capacidade do pagamento, exigidos pelo agente financeiro do programa.

Cada unidade habitacional possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.