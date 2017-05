Agehab: programa Morar Legal tem prazo prorrogado até 31 de maio de 2018

Campo Grande (MS) – O programa Morar Legal – Regularização de Imóvel que encerrava nessa terça-feira (9.5) teve seu prazo prorrogado para o dia 31 de maio de 2018 conforme traz a Lei nº 4.996, de 08 maio de 2017, publicado no Diário Oficial nº 9.404.

E para falar um pouco sobre o assunto a diretora presidente da Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, participou – ao vivo – na manhã desta quarta-feira (10.5) de entrevista com o programa jornalístico Bom Dia MS, da TV Morena.

Maria do Carmo explicou sobre o Programa que visa atender famílias que efetuaram a compra dos empreendimentos da Agehab entregues até 31 de dezembro de 2014. E um dos quesitos para esta regulamentação é as famílias comprovarem em documentação a realização do contrato com o beneficiário original dentre outros documentos, quando não podem comprovar, estes devem procurar a Defensoria Pública e ela irá embasar a decisão para que a Agência possa ou não realizar a regularização.

Para a realização desta regularização é preciso que o interessado procure a Agehab por meio de uma solicitação via requerimento que está disponível no site ou se encaminhar até um posto de atendimento “Fácil” em Campo Grande, e nos demais municípios nas Secretarias de Assistência Social da prefeitura. Confira a entrevista na íntegra.

Texto e foto: Viviane Martins – Agência Estadual de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

Veja Também

Comentários