Agehab notifica moradores por irregularidade no contrato habitacional

Em Corumba, 29 moradores foram notificados e terão 10 dias para regularizar a situação

Campo Grande (MS) – A Agência de Habitação Popular de Mato Groso do Sul (Agehab) notificou moradores da Capital e do interior do Estado por irregularidades contratuais. São moradores que realizaram a transferência do imóvel por meio do programa Morar Legal e não entraram com requerimento para pagamento. O edital de notificação foi publicado na última quinta-feira (25.1), no Diário Oficial do Estado.

Em Ladário foram notificadas quatro pessoas no Conjunto Habitacional Terra Vermelha; em Corumbá foram 29 distribuídas entre os residenciais, Garça Branca, Tuiuiú, Ipê Amarelo, Guató, Dorado, Pantanal e Jardim Aeroporto. Já na Capital foram notificados moradores Portal Caiobá II, Residencial Ramez Tebet, Tarsila do Amaral e Florestan Fernandes II.

Segundo o chefe do setor de contratos habitacionais da Agehab, Jocinei Lopes Araújo, os beneficiários devem regularizar a situação no prazo de dez dias, caso contrário a pessoa será considerada ocupante irregular, podendo até perder o imóvel por reintegração de posse.

Deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ 3144/ 3151, das 7h30 às 13h30, ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n° 108, Bairro Tiradentes.

Assessoria de Comunicação da Agência de Habitação Popular de Mato Groso do Sul (Agehab)

Foto: Arquivo