Agehab notifica moradores de Itaporã por irregularidade contratual

Campo Grande (MS) – A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) está notificando beneficiários do conjunto habitacional João Rodrigues de Freitas, em Itaporã, por irregularidade contratual. O edital de notificação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), desta terça-feira (18.9).

A não regularização da situação no prazo de 10 dias contados da data de publicação possibilitará a Agência o ajuizamento da ação judicial.

Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou procurar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120 ou 3144 ou 3155, das 7h30 às 13h30, ou comparecer pessoalmente à rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n° 108 Tiradentes, em Campo Grande.

Rosana Moura – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)

