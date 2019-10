Agehab notifica beneficiários por inadimplência, mas lei de recuperação de crédito é oportunidade para regularizar dívida

Campo Grande (MS) – A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) continua notificando moradores por inadimplência. Dessa vez, as notificações foram para beneficiários de Campo Grande, Aparecida do Taboado e Sonora. O prazo para regularização da dívida é de dez dias e os beneficiários podem aderir ao Programa Morar Legal – Recuperação de crédito.

Moradores dos Conjuntos Habitacionais Tarsila do Amaral, em Campo Grande; Jardim Aero Porto II, em Aparecida do Taboado e Vale do Corrente II, em Sonora devem entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra.

O edital de notificação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE), de hoje (01.10).

Programa Morar Legal

Alteração na lei que institui o Programa de Recuperação de Créditos – Morar Legal trouxe benefícios para mutuários em dívida com a Agehab. A dívida poderá ser parcelada em até 240 meses e o prazo para os descontos previstos foi prorrogado até 31 de dezembro de 2020.

As alterações entram em vigor em 60 dias, mas o mutuário pode aderir ao programa que existe desde 2015 com descontos e benefícios.

Para mais informações entre em contato com a Agehab nos telefones 3348-3100 ou 0800 647 3120.