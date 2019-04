Agehab notifica beneficiários por inadimplência e ocupação irregular

Campo Grande (MS) – A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou beneficiários do Conjunto Habitacional Vital Ferreira de Souza I, em Jardim por ocupação irregular e inadimplência. O edital de notificação está disponível na página 52 do Diário Oficial do Estado (DOE) de hoje (23.4).

Segundo setor de Gestão de Gerência de Empreendimentos da Agehab, os principais problemas no residencial são falta de pagamento, aluguel e venda de imóveis. Ao todo, sete pessoas foram notificadas e têm um prazo de dez dias, contados da data de publicação para regularizar a situação.

Os mesmos deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/3144 ou 3151, das 7h30 às 13h30, ou comparecer pessoalmente na Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n°108 – Bairro Tiradentes.

Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab).