Agehab notifica beneficiários por abandono de casas e irregularidades em quatro municípios

A ocupação do imóvel deve se dar no prazo de três dias, caso contrário o beneficiário poderá perder a moradia - Foto: Edemir Rodrigues

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou moradores dos municípios de Corumbá, Ladário, Campo Grande e Eldorado por irregularidade contratual, abandono, ocupação irregular e locação do imóvel.

Em Corumbá, moradores foram notificados por irregularidades contratuais e devem entrar em contato com o departamento de habitação do município. A não regularização da situação de descumprimento contratual, no prazo de dez dias, contados a partir da data da publicação, possibilitará à Agehab o ajuizamento de ação judicial. O mesmo caso aconteceu em Eldorado e uma pessoa foi notificada no Conjunto Habitacional Manoel Farias da Silva.

No município de Corumbá, duas unidades habitacionais no Residencial Tuiuiú foram identificadas como abandonadas. A ocupação do imóvel deve se dar no prazo de três dias, caso contrário o beneficiário poderá perder a moradia.

Já em Ladário e Campo Grande foi verificada ocupação irregular, sendo duas no Conjunto Habitacional Terra Vermelha, em Ladário, e uma no Conjunto Habitacional Tarsila do Amaral, na Capital. O beneficiário deverá ocupar o imóvel no prazo de três dias. Em Ladário também uma pessoa foi notificada por locação do imóvel.

A publicação está no Diário Oficial de hoje (16).