Parceria da Agehab possibilita financiamento de imóveis com desconto na entrada

Famílias com renda de até R$ 4.685 já podem financiar imóveis e ter descontos na entrada do financiamento de no mínimo R$ 3 mil, graças a uma parceria entre a Agehab – Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul e empresas de construção civil.

Porém, as empresas interessadas em estabelecer essa mesma parceria com a Agência podem, a critério próprio, conceder outras deduções.

Aqui na Capital, já existem empreendimentos cadastrados nos bairros Caiobá, Centenário, Monte Alegre e Rita Vieira. Já no interior do Estado, estão disponíveis dois empreendimentos em Dourados, nos bairros Zona Urbana e Itapian II.

Para a diretora presidente da Agehab, Maria do Carmo Avezani, a parceria é uma oportunidade única para muitas famílias que não se enquadram em programas habitacionais já existentes.

A diretora explica que novas construtoras podem aderir à parceria e oferecer os benefícios.

No site da Agência é possível obter informações completas quanto aos imóveis disponíveis e a documentação necessária.