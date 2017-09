Agehab apresenta projeto de construção e reforma habitacional para a Aldeia Água Bonita

Campo Grande (MS) – Em reunião na Aldeia Bonita em Campo Grande, a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab)) Maria do Carmo Avesani Lopes apresentou os projetos de construção e reforma habitacional que serão desenvolvidos na comunidade.

“Nosso objetivo é buscar condições de dignidade e salubridade para as famílias e com a execução desses dois projetos a comunidade receberá casas com conforto e qualidade”, explica Maria do Carmo.

Além da construção e reforma de moradias, a Águas Guariroba assumiu compromisso de regularizar o abastecimento de água na aldeia urbana, onde o pedido de ligação e esgoto será feito sem custo. Cada família terá que pagar mensalmente R$ 18 para o abastecimento de até 20 mil litros de água, sofrendo reajuste de tempo em tempo.

Outro benefício é que famílias que trabalham com cultivo de horta terá o hidrômetro instalado e a medição acontecerá a cada três meses, sendo cobrado apenas o excedente da margem.

Segundo o coordenador da Águas Guariroba, Willian Carvalho, “a partir da regularização a comunidade indígena terá acesso a água tratada, prevenindo-se contra doenças e obtendo mais qualidade de vida”.

A reunião aconteceu no último domingo (3.9) e contou com a presença do presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana (CEDHU/MS), Paulo Angelo de Souza; presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA MS), Vania de Sousa Almeida; Subsecretário de Políticas Públicas para a população Indígena – MS, Danilo de Oliveira Luiz; Deputado Estadual João Grandão e a Defensora Pública, Jane Inês Dietrich.

