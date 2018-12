Taleban e EUA voltam a negociar acordo de paz

Representantes do Taleban e dos Estados Unidos se reuniram nesta segunda-feira, dia 17, nos Emirados Árabes para estabelecer bases para negociações com objetivo de encerrar a guerra de 17 anos no Afeganistão. O Taleban, que pretende restabelecer a rígida lei islâmica, diz que as forças internacionais no país ainda são o maior obstáculo à paz.

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, Abdullah Abdullah, chefe do governo afegão, disse que o Taleban precisa fazer parte da reconstrução da paz no Afeganistão. Mas, para isso, deve renunciar ao uso da violência e cortar suas ligações com grupos terroristas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.