Afeganistão: Atiradores ferem pelo menos três em ataque a hotel em Cabul

Um dos quatro homens que atacaram o hotel de luxo Intercontinental, em Cabul, capital do Afeganistão, foi morto pelas forças armadas afegã, disse o porta-voz adjunto do Ministério do Interior do país, Nasrat Rahimi. Até o último relatório, os outros três ainda estavam dentro do hotel e batalhavam com a polícia. Até o momento, a única informação é de que três pessoas ficaram feridas com o ataque, mas o número pode subir.

Mais cedo, o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Najib Danish, confirmou que quatro homens invadiram o hotel de luxo Intercontinental. As forças especiais foram acionadas. Nenhum grupo assumiu responsabilidade pelo ataque.