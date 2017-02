Aeroportos têm situação tranquila, com apenas dois voos atrasados na última hora

O movimento é tranquilo nos aeroportos do País na manhã desta terça-feira de carnaval. De acordo com a Infraero, na última hora apenas dois voos estavam atrasados: um em Congonhas, em São Paulo, e outro no terminal de Salvador (BA). A quantidade representa 0,6% das 346 operações registradas em todo o Brasil.

Desde o início do dia, 11 voos ocorreram fora do horário previsto, sendo a maioria no aeroporto de Florianópolis, com três atrasados. O total de voos cancelados, por sua vez, atinge até o momento 42, com o terminal de Fortaleza liderando. Por lá, nove operações foram canceladas.

