Aeroportos têm poucos atrasos e cancelamentos de voos neste sábado de carnaval

O movimento nos aeroportos do País é tranquilo nesta manhã de sábado de carnaval, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Na última hora, 26 voos estavam atrasados, correspondendo a 4,8% do total de operações. Desde o início do dia até às 10 horas, a quantidade de pousos e decolagens fora do horário programado atingia 82 (15,16%). Voos cancelados somavam 28, ou 5,2% do total.

Conforme a autarquia, o terminal de Manaus (AM), Eduardo Gomes, teve sete voos cancelados neste sábado e no de Recife (PE) foram três. O Afonso Penna, em Curitiba (PR), o Santos Dumont, no Rio de Janeiro(RJ), e o de Vitória (ES) tiveram dois voos cancelados em cada um. Já no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) nenhum voo foi cancelado até o momento, segundo a concessionária que opera o terminal.

Veja Também

Comentários