Aeroportos operam normalmente; exceção é o Rio

Se por terra o viajante enfrenta dificuldades para sair dos grandes centros neste último sábado de 2018, nos aeroportos a situação é oposta. Segundo boletim atualizado ao meio-dia Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), dos 569 voos programados para hoje, 536 ou 94,2% partiram e chegaram dentro de seus horários.

Do total programado, apenas 20 ou 3,51% operaram com algum atraso da meia-noite de ontem até há pouco. No momento, de acordo com a Infraero, sete aviões ou 1,23% do total programado estão com seus horários em atraso.

Os maiores problemas foram registrados nos aeroportos do Rio de janeiro, onde seis voos, ou 1,05% foram cancelado devido as más condições climáticas.

Nas alas internacionais o passageiro também embarca e desembarca sem problemas. Do total de 43 voos programados apenas um se atrasou.