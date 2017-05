Aeroportos operam com tranquilidade por todo País

A situação dos voos pelos aeroportos do Brasil é relativamente tranquila neste Dia da Mãe. Segundo balanço atualizado há instantes pela Infraero, da meia-noite até instantes atrás foram programadas 379 operações de pousos e decolagens pelos aeroportos espalhados pelo País. Destes, 14 ou 3,7% se atrasaram e 10, ou 2,6%, foram cancelados. No momento há registros de cinco atrasos.

No Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dos 55 voos programados no período, apenas um se atrasou. Não há nenhum atraso no momento e nenhum cancelamento.

Em Brasília foram registrados dois atrasos de um total de 33 programações e dois voos ainda estão atrasados. Mas não houve cancelamentos. O Santos Dumont, no Rio, está com dois voos em atraso e três, ou 10% dos 30 programados, foram cancelados.

