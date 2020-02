Aeroportos do Rio esperam receber quase 480 mil pessoas no carnaval

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os aeroportos do Rio de Janeiro esperam receber quase 480 mil pessoas durante o período de carnaval. O Aeroporto Santos Dumont estima que circulem por lá 219,7 mil passageiros nesses dias. O número representa crescimento de 42% em relação à movimentação no carnaval do ano passado, entre 1º e 7 de março, quando foram contabilizados 154.676 viajantes. O volume de operações também deve ser superior, pois são esperados 1.815 voos, ante os 1.413 registrados em 2019.

O RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim deve receber cerca de 260 mil viajantes de amanhã (21) até quinta-feira (27). Destes, 160.242 são passageiros domésticos e 99.125, internacionais. Os dias de pico serão esta sexta-feira, com expectativa de movimentação de 42,9 mil passageiros, e a Quarta-Feira de Cinzas (26), quando 42,8 mil passageiros devem passar pelo terminal aéreo.

Pela Rodoviária NovoRio, deverão passar mais de 520 mil pessoas neste carnaval - Arquivo/Agência Brasil

Pela Rodoviária Novo Rio, devem passar mais de 520 mil pessoas no período de carnaval. Somente nesta sexta-feira, são esperados 67.900 passageiros (39.400 embarcando e 28.500 chegando ao Rio). De sexta até 2 de março, além da frota de quase 18 mil ônibus para atender à demanda, a rodoviária contará com uma operação especial que prevê reforço da segurança patrimonial, aumento do efetivo de atendimento ao cliente, limpeza e manutenção e de agentes e fiscais de pista para organização da entrada e saída de ônibus.

Ponte Rio-Niterói

Após inaugurar a alça de ligação da Ponte Rio-Niterói com a Linha Vermelha, a concessionária Ecoponte estima a passagem de cerca de 1,9 milhão de veículos na ponte durante o carnaval.

A previsão é que o período de maior movimento ocorra até o dia 2 de março.

Para os que seguem em direção à Região dos Lagos, o período de maior tráfego começou quarta-feira (19) e vai até este sábado (22), com aproximadamente 382 mil veículos passando pela ponte. Para a volta, cerca de 180 mil veículos seguirão no sentido Rio na Quarta-Feira de Cinzas (26) e na quinta-feira (27). No dia 2 de março, a estimativa é que cerca de 78 mil veículos ainda retornem ao Rio.

Via Dutra

A CCR NovaDutra informou que, no trecho paulista da rodovia, o tráfego deverá ficar intenso entre as 19h e as 21h desta sexta-feira e entre as 7h e as 12h de sábado. No retorno, o tráfego deve ser maior na quarta-feira (26), das 9h às 13h. No trecho fluminense, a previsão é de tráfego intenso entre as 9h e as 22h desta sexta-feira e entre as 7h e as 19h de sábado (22). No retorno, o tráfego deve ser mais intenso na quarta-feira (26), das 10h às 22h.

Pelas previsões, deverão deixar São Paulo pela Via Dutra mais de 285 mil veículos, entre a zero hora de hoje e a meia-noite de sábado. No mesmo período, deverão deixar o Rio de Janeiro pela Via Dutra em torno de 178 mil veículos.

A CCR NovaDutra alerta os motoristas que, para maior conforto, evitem trafegar na terça-feira (25), das 16h às 20h, e na quarta-feira (26), das 7h às 13h, período em que aumenta o volume de veículos na rodovia.

ViaLagos

A CCR ViaLagos informou que mais de 450 mil veículos deverão passar pela rodovia até o dia 2 de março, sendo a sexta e o sábado os dias de maior fluxo no sentido Região dos Lagos, com expectativa de passagem de 45 mil e 52 mil veículos, respectivamente.

A volta para casa começará na terça-feira (25), com a estimativa de passagem de 41 mil veículos, mas o dia de maior fluxo em direção ao Rio deverá ser a Quarta-Feira de Cinzas (26), quando são esperados 49 mil veículos. A previsão é que a quinta-feira (27) também seja de fluxo intenso, com a previsão de 38 mil veículos e a movimentação de volta para casa se estenderá até o dia 2 de março.