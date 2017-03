Aeroportos do Oriente Médio buscam implementar veto a laptops em voos

Passageiros e companhias aéreas no Oriente Médio apressavam-se para se adaptar às novas regras que proíbem que se leve na bagagem de mão dispositivos eletrônicos como laptops para os Estados Unidos e o Reino Unido. As companhias precisam cumprir essas normas em alguns dias.

Na terça-feira, Washington e Londres disseram que iriam exigir que a maior parte dos dispositivos eletrônicos que não os celulares sejam verificados nos voos diretos de alguns aeroportos do Oriente médio e do norte da África, citando o temor com o terrorismo. Os governos não mencionaram, porém, nenhuma ameaça específica.

Autoridades americanas deram às companhias aéreas afetadas, entre elas Emirates Airline, Qatar Airways e Etihad Airways, até sábado para a adaptação às novas regras. Elas afetam aeroportos em oito países do Oriente Médio e do norte africano, incluindo locais importantes como Dubai e Abu Dabi.

A regra britânica afeta um grupo um pouco diferente de aeroportos. Londres excluiu das restrições Dubai, Abu Dabi, a Cidade do Kuwait e Doha, no Catar. O Reino Unido tampouco estabeleceu um prazo para o cumprimento da norma.

Autoridades da Turquia criticaram publicamente as novas regras e disseram que pressionam Washington para mudar de ideia. Executivos do Oriente Médio reagiram particularmente descontentes com as novas regras, diante da perspectiva de não poder usar seus laptops durante as longas viagens para os EUA. Pais também mostraram-se preocupados, diante do possível comportamento das crianças em voos longos sem esses dispositivos. Fonte: Dow Jones Newswires.

