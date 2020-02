Aeroportos de São Paulo têm movimento tranquilo na véspera de carnaval

Na véspera do feriado prolongado de carnaval, os aeroportos que atendem a capital paulista tem movimento tranquilo durante a manhã.

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, não havia nenhum cancelamento até as 10h. Apenas 5,6% dos 124 voos que saíram do terminal tiveram atrasos, totalizando sete partidas com espera superior a 30 minutos. Entre as chegadas, o índice de voos que ultrapassaram o horário previsto também era de 5,6% entre os 142 aviões que aterrissaram em Guarulhos.

No Aeroporto de Congonhas, foram 12 atrasos entre os 329 voos previstos para sair ou chegar no terminal, cerca de 3% do total. Apenas um voo foi cancelado até as 10h. A expectativa é que o aeroporto que fica na zona sul da capital paulista receba 256 mil passageiros durante o carnaval. A previsão é que hoje seja o dia de maior movimento, com 60 mil viajantes passando pelo terminal.