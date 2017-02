Aeroportos da Infraero têm movimentação tranquila nesta segunda de carnaval

Brasília - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do carnaval (Juca Varella/Agência Brasil) / Arquivo/Agência Brasil

Os aeroportos administrados pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) têm situação tranquila nesta segunda-feira de carnaval (27). O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é o que registra melhor desempenho entre os principais terminais administrados pela estatal, com 79 voos saindo no horário (97,5%) e dois atrasados.

Em Salvador, dos 28 voos programados até as 11h de hoje, 25 saíram no horário (89,2%) e três foram cancelados (10,7%).

No Recife, dos 19 voos programados até as 11h de hoje, 16 saíram no horário (84,2%) e três foram cancelados (15,7%).

No Rio de Janeiro, no entanto, o Aeroporto Santos Dumont, registrou nesta manhã 12 voos cancelados. O número representa 26,6% de um total de 45 voos programados até as 12h.

Brasília

Em Brasília, a Inframérica, concessionária que administra o terminal, informou que, até as 12h, o movimento no local foi de 102 voos – 58 pousos e 44 decolagens –, destes, nenhum teve atraso acima de 30 minutos. Também não foi registrado cancelamento de voos.

Operação Carnaval

Desde a última quinta-feira (23), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realiza a Operação Carnaval 2017, com fiscalização reforçada nos sete aeroportos mais movimentados no período carnavalesco – Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro; Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; Brasília, Salvador e Recife.

A previsão é que até 6 de março a agência intensifique as atividades com foco na fiscalização da prestação de informações e de assistência pelas companhias aéreas aos passageiros. Os aeroportos de Brasília, Guarulhos e do Galeão terão reforço de fiscalização 24h por dia. Os demais terão aumento da cobertura de inspetores nos dias e horários de maior movimento.

Direito dos passageiros

A Anac informou que, pela Resolução 141/2010, é dever da companhia aérea informar aos passageiros sobre atrasos e cancelamentos de voo e o motivo. Além disso, a empresa deve oferecer facilidade de comunicação (ligação telefônica, internet e outros) no caso de atrasos superiores a uma hora; alimentação adequada para atrasos superiores a duas horas, e acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem, para atrasos superiores a quatro horas.

A agência tem canais de comunicação destinados a receber manifestações pela internet (Fale com a Anac), pelo telefone 163 (que funciona 24 horas, sete dias por semana, com atendimento em português, inglês e espanhol) ou nos Núcleos Regionais de Aviação Civil localizados nos principais aeroportos do país.

