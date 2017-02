Aeroporto na Alemanha é esvaziado após 50 pessoas se ferirem com substância

Centenas de passageiros foram retirados do aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, depois que cerca de 50 pessoas foram feridas por uma substância que provavelmente se espalhou através do sistema de ar-condicionado do aeroporto.

Todos os voos foram interrompidos por várias horas depois que o aeroporto foi esvaziado, mas

o tráfego começou a se normalizar por volta das 14h no horário local (11h de Brasília), disse a porta-voz do aeroporto, Karen Stein.

Mais de 50 pessoas - entre passageiros e funcionários - reclamaram de problemas respiratórios, ardor nos olhos e náuseas. Os bombeiros estavam examinando para saber se eles tinham que ser levados para o hospital, informou a agência de notícias alemã DPA.

Aqueles que foram retirados do aeroporto, mas não tiveram ferimentos, tiveram que esperar do lado de fora dos terminais em meio a temperaturas negativas.

Os bombeiros designaram áreas especiais fora do aeroporto, onde os médicos estavam examinando os feridos pela substância desconhecida.

A causa do incidente não era conhecida, disse Stein, "mas estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para saber mais", acrescentou. Fonte: Associated Press

