O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera sem restrições nesta manhã de sexta-feira (28), para pousos e decolagens. Apesar da ameaça de greve geral com adesão em vários aeroportos do país, na Capital não há alteração no movimento.

Conforme o site da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), não foram registrados atrasos e nem cancelamentos de voos que trouxessem transtornos aos passageiros.

