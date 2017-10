Aeroporto Internacional de Campo Grande oferece serviços de conscientização sobre o câncer de mama

Em parceria com o Laboratório Sabin serão oferecidos aos usuários do terminal de passageiros testes de pressão e taxa glicêmica, além de vouchers promocionais para exames preventivos, no valor de R$ 25,00 - Divulgação

No decorrer deste mês, o Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS) está promovendo ações para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A iniciativa faz parte da Campanha Outubro Rosa, realizada em todo mundo desde o início da década de 90. Em apoio a causa o saguão do aeroporto está iluminado de rosa e o terminal de passageiros decorado com banners.

Dentre as atividades está prevista para hoje (25) um dia especial, a “Quarta-Rosa”. Em parceria com o Laboratório Sabin serão oferecidos aos usuários do terminal de passageiros testes de pressão e taxa glicêmica, além de vouchers promocionais para exames preventivos, no valor de R$ 25,00.

No período da tarde, a Casa da Mulher Brasileira fará um breve bate papo sobre a saúde da mulher. E após a mesa redonda será exibido o filme “A culpa é das estrelas”. Haverá também sorteio de procedimentos estéticos ofertados pelo salão de beleza Studio Santê.

De acordo com o superintendente do aeroporto Richard Aldrin a particIpação da Infraero em campanhas de prevenção e manutenção da saúde são de extrema relevância considerando o fluxo de pessoas que circulam no terminal. “O “Outubro Rosa” em especial é uma campanha de grande importância para à saúde das mulheres”, reconhece o superintendente.

“Além de trazer informações para o público diverso que participa, permite que pessoas do entorno do Aeroporto, muitas vezes de baixa renda, realizem exames preventivos com maior facilidade e menor custo, além do contato com os diversos profissionais que participam deste evento”, garante o superintendente.

Sobre o Outubro Rosa

O Outubro Rosa foi criado no início da década de 90, mesma época em que o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA).

Mais comum entre as mulheres, a maioria dos casos de câncer de mama tem sido diagnosticados já em estágios avançados. No Brasil, as taxas de mortalidade pela enfermidade continuam elevadas, exigindo cada vez mais atenção à necessidade do diagnóstico precoce, que, aliado ao tratamento, possibilita melhores resultados.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), uma das formas detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Para o controle do câncer de mama, é recomendado que as mulheres entre 50 e 69 anos realizem mamografia a cada dois anos, mesmo que não tenham alterações.