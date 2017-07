Aeroporto de Viracopos fecha por três horas e 18 voos são alterados

O Aeroporto de Viracopos, em Campinas, teve as operações interrompidas entre 5h40 e 8h40 de hoje (25) por causa de incidente com uma aeronave particular de pequeno porte. O pneu do avião modelo AC-95 estourou e a aeronave foi rebocada com ajuda de uma plataforma móvel.

Segundo a assessoria de imprensa de Viracopos, ao menos 18 voos, entre chegadas e partidas, foram prejudicados. Nove voos foram transferidos para aeroportos de São Paulo e do interior do estado, como São José dos Campos e Ribeirão Preto. Apesar da liberação da pista, a previsão é que outros voos também atrasem ao longo do dia.

Viracopos tem movimentação mensal de 735 mil pessoas, segundo levantamento feito em julho. A companhia aérea Azul, principal afetada pelo incidente, informou que suas operações estão em processo de normalização. “A companhia esclarece que está prestando toda assistência necessária aos seus clientes, de acordo com a Resolução 141 da Agência Nacional de Aviação Civil”.

Veja Também

Comentários