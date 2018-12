Aeroporto de Londres busca regularizar atividades após incidentes com drones

A administração do Aeroporto de Gatwick, em Londres, trabalha neste sábado para regularizar seu cronograma de voos, atrasado desde a noite da última quarta-feira. Na sexta-feira (21), autoridades do segundo maior aeroporto da Grã-Bretanha prenderam um homem e uma mulher em conexão que estariam usando drones de uma forma que poderia colocar em perigo os passageiros e as operações do local.

O aeroporto já havia ficado fechado por mais de 36 horas e foi reaberto ontem pela manhã, um dos dias do ano de maior movimento no local. No entanto, com a prisão do casal, no fim da tarde, as operações foram interrompidas novamente, por mais de uma hora. As atividades foram retomadas depois, com o apoio de forças militares, segundo a administração do Gatwick.

Neste sábado, as telas com as programações dos voos de Gatwick indicavam que as atividades estavam próximas da normalidade, apesar de um número maior que o esperado de atrasos em chegadas e decolagens. Um comunicado divulgado hoje pela administração do aeroporto informou que Gatwick está operacional, mas pediu aos passageiros que verifiquem o status de seus voos. "Os passageiros devem esperar alguns atrasos e cancelamentos, já que continuamos a restabelecer as operações após três dias de interrupção. Aconselhamos a verificar informações com sua companhia aérea antes de viajar para o aeroporto", disse na nota um porta-voz.

Os nomes do homem e da mulher presos pela polícia não foram revelados até o momento. "As investigações ainda estão em andamento", disse o superintendente James Collis. Fonte: Associates Press.