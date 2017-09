Aeroporto de Havana reinicia voos após passagem do furacão Irma

O aeroporto internacional José Martí, em Havana, retomou nesta terça-feira (12) suas operações após permanecer três dias fechado por causa do furacão Irma, que atingiu a capital de Cuba no último sábado, provocando inundações, deixando mortos e prejudicando seriamente o fornecimento elétrico na ilha. A informação é da EFE.

Uma fonte aeroportuária confirmou que pelo menos um voo já pousou em Havana. Milhares de turistas ficaram presos em Cuba depois da passagem do furacão. A Aeronáutica Civil do país também informou que reabriu hoje o aeroporto de Juan Gualberto Gómez, no balneário de Varadouro, a 140 quilômetros de Havana.

Em Varadouro, principal destino de sol e praia da ilha, havia até a manhã de hoje 15 mil turistas estrangeiros, a grande maioria deles com voos de retorno atrasados.

O aeroporto de Jardines del Rey, o mais próximo da costa norte, ficou completamente destruído e ainda não se sabe quando poderá voltar a operar novamente.

O Irma, que chegou a Cuba como um furacão de categoria 5, o maior nível na escala Saffir-Simpson, deixou dez mortos na sua passagem pelo país.

