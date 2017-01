Aeroporto de Guarulhos é o segundo mais pontual do mundo

O desempenho dos aeroportos e companhias que atuam no Brasil é um fato inédito / Reprodução

Um levantamento da empresa britânica OAG divulgado na quarta-feira (4), mostra que o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi o segundo mais pontual do mundo em 2016, subindo uma posição em relação à mesma pesquisa de 2015. Entre as companhias aéreas, a GOL ficou em 13º lugar no ranking geral.

O desempenho dos aeroportos e companhias que atuam no Brasil é um fato inédito. A base do levantamento são dados de agências de viagens aéreas de todo o mundo e informações de status de voo, que revelam rankings de todas as companhias aéreas, além dos melhores aeroportos, separados por número de passageiros por ano.

Também foram apontados como os mais pontuais do mundo, nas respectivas categorias, outros dez aeroportos do Brasil: de Brasília, Congonhas, Galeão, na categoria 10 a 20 milhões de passageiros por ano.

Entre aeroportos que recebem de 5 a 10 milhões de passageiros por ano, classificaram-se os terminais de Confins e Santos Dumont. As unidades de Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador destacaram-se entre aqueles que atendem entre de 2,5 a 5 milhões de pessoas.

Incentivo

De acordo com o diretor de Gestão Aeroportuária da Secretaria de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Paulo Henrique Possas, o resultado é devido à melhora da gestão e da ampliação dos investimentos no setor, principalmente por conta das concessões à iniciativa privada, além da integração entre aeroportos e companhias.

“Até o ano passado, o Brasil nunca havia sido mencionado no relatório. A tendência é que esses números continuem melhorando, já que estão previstas mais concessões. É um estímulo às equipes de profissionais e às empresas envolvidas, e os passageiros são os mais beneficiados”, afirma Possas.

