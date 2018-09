Aeroporto de Guarulhos cancela todos voos com destino para Argentina

A greve geral que paralisa a Argentina hoje (25) fez com que todos os voos para ou desde o país vizinho fossem cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP). De acordo com a concessionária GRU Airport, que administra o aeroporto, foram cancelados 38 voos, somados os que partiriam para a Argentina e chegariam vindos do país vizinho.

A Latam informou que toda a sua operação na Argentina está parada e todos os voos para e desde o país vizinho foram cancelados hoje. A companhia aérea informou que os passageiros com voos marcados para esta terça-feira deverão reprogramar a viagem entrando em contato com a empresa pelos canais de atendimento ao cliente.

A Gol também cancelou todos os voos de e para a Argentina hoje. “Os passageiros impactados por estes cancelamentos poderão remarcar suas viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade. Ou, ainda, solicitar reembolso ou crédito integral de suas passagens pelos nossos canais de atendimento”, informou a companhia.

A Azul disse, por meio de nota, que toda a sua operação relacionada ao país vizinho foi afetada em função da greve geral. Os três voos da azul para a Argentina, o AD8762 (Belo Horizonte - Buenos Aires), o AD8763 (Buenos Aires - Belo Horizonte), o AD8754 (Porto Alegre - Rosário) e o AD8755 (Rosário - Porto Alegre), foram cancelados.

“A Azul está prestando toda a assistência necessária aos seus clientes conforme prevê a Resolução 400 da Anac [Agência Nacional de Aviação Civil]. Os clientes afetados por essa greve podem reagendar seus bilhetes sem cobrança extra ou solicitar o reembolso da passagem”, informou a companhia.