Aeroporto de Fortaleza recebe centro de conexões da Air France, KLM e Gol

O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, será o centro de conexões de voos no Nordeste das companhias Air France, KLM e Gol a partir de maio de 2018. O anúncio da instalação dos hubs das empresas aéreas foi feito hoje (25) em São Paulo.

As operações terão início com três voos da KLM para Amsterdã, na Holanda, e dois voos para Paris, na França, via Joon, empresa de baixo custo comandada pela Air France.

A Gol também deve reforçar voos para Recife, Salvador, Belém e Manaus, além de criar uma rota Fortaleza-Natal. A empresa é parceira estratégica da Air France-KLM.

Ao escolher Fortaleza para receber os hubs, o grupo formado pelas duas companhias internacionais considerou a proximidade da cidade com a Europa e também com capitais do Norte e do Nordeste. A concessão do aeroporto para a alemã Fraport, feita por meio de leilão realizado em março, também pesou na escolha.

Os voos para Amsterdã sairão às segundas, quintas e aos sábados. Já os voos para Paris serão realizados às sextas e aos domingos. Em média, as viagens terão duração de 9 horas e serão feitas em dois Airbus: o A340, com capacidade para 278 passageiros, fará a rota Paris-Fortaleza; o A330 levará os passageiros a Amsterdã e tem 268 assentos.

Atualmente, a Air France opera 34 voos semanais que partem de São Paulo e do Rio de Janeiro. Já a KLM tem 13 voos por semana partindo também dessas cidades.

A capital cearense também disputava o hub da Latam no Nordeste, mas a empresa adiou o anúncio em dois momentos e, em seguida, suspendeu o projeto. No início do ano, o grupo anunciou que retomaria os estudos sobre o centro de conexões.

O aeroporto de Fortaleza já opera oito voos internacionais, sendo três para a Europa: Lisboa, operado pela TAP; Frankfurt, via Condor; e Roma ou Milão, feito pela Meridiana (os destinos são alternados pela companhia).

