Aeroporto de Congonhas tem 15 voos cancelados

Quinze voos foram cancelados no aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, desde as 6h de hoje (29) até as 16h. Do total de 170 voos programados para decolagem, 92 saíram no horário planejado, 54 saíram atrasados e mais nove estão atrasados na última hora, totalizando 63 atrasos.

De acordo com a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto operou visualmente hoje o dia todo, sem ocorrência de chuvas, e não é possível fazer uma relação direta de todos os atrasos e cancelamentos à condição meteorológica.