ECONOMIA Cautela com exterior e cenário doméstico empurram Ibovespa para o negativo

POLÍTICA Desembargador do TRF-1 libera licitação do STF para compra de vinhos e lagosta

ENERGIA Bandeira tarifária em amarelo requer reforço no combate ao desperdício de energia

FISCALIZAÇÃO PMA apreende 3 mil metros de redes e prende dois por pesca predatória em Aparecida do Taboado

DIRETO DO GABINETE Marcio Fernandes pede ICMS menor para venda de bezerros

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

