Sete voos estão programados para o início da manhã - Divulgação

O Aeroporto Internacional de Campo Grande opera por instrumentos no começo da manhã desta sexta-feira (20), com registro de sete voos programados no começo da manhã.

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), não há registro de atrasos e cancelamentos até este momento.