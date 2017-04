Aeroporto de Brasília tem vias de acesso liberadas; terminal opera normalmente

As vias de acesso ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek já estão liberadas e o tráfego flui sem problemas. As pistas foram bloqueadas nos dois sentidos por volta das 5h30. Os manifestantes fizeram barreiras, com pneus em chamas. A Polícia Militar chegou a interditar os acessos às pistas até que os bloqueios fossem retirados.

A Inframerica, empresa concessionária que administra o terminal, informou, por meio de comunicado publicado em sua página na internet, que, apesar da paralisação, o terminal está operando, mas que podem ocorrer atrasos nos voos.

A empresa aconselha aos passageiros consultarem a situação de seus voos com as companhias aéreas antes de se deslocar para o aeroporto. A Inframerica informa ainda que dos 26 voos previstos para o período da 0h às 6h, quatro voos sofreram atrasos acima de 30 minutos e dois foram cancelados.

Transporte público

Já os ônibus e o metrô continuam parados, e as pessoas se deslocam para o trabalho usando o transporte alternativo, como vans, táxis e veículos particulares.

