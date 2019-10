Bombeiros recebem ajuda de aeronave em combate a novos incêndios no Pantanal

Fogo destrói vegetação na margem do Rio Paraguai, em Porto Esperança - Foto: Divulgação

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha desde a madrugada do sábado (26) para debelar focos de incêndio surgidos no município de Corumbá, na planície pantaneira.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção de Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, disse na manhã desta segunda-feira (28), durante a abertura do 7º Wildfire, que uma aeronave do governo de Mato Grosso deve ser utilizada para ajudar no combate ao fogo.

“O governo de Mato Grosso trouxe a aeronave para ser exposta no evento, está estacionada na Base Aérea de Campo Grande, e colocou a nossa disposição para ajudar nos trabalhos. Já conseguimos o querosene com uma fazenda da região, cujo incêndio se aproxima, portanto vamos mobilizar para fazer essa ação. Além disso, hoje (28) pela manhã, o helicóptero do Corpo de Bombeiros sobrevoou a área a fim de fazer o monitoramento e mapear os pontos com fogo”, disse Jaime.

Passo do Lontra

A Wildfire é a Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais, maior evento do gênero no planeta, que acontece de quatro em quatro anos. Nesse ano a conferência está sendo realizada em Campo Grande, a abertura foi na manhã de hoje e se estende até o dia 4 de novembro.

O fogo se aproxima da rodovia BR-262, ao todo, dez homens foram destacados pelo Corpo de Bombeiros para a missão. Em entrevista à Agência Brasil, o sargento do Bombeiro Militar André Marti estima que, no mínimo, 100 quilômetros quadrados tenham sido queimados.

Até o momento, não há registro de feridos, mas o incêndio quase atingiu um hotel na região do Passo do Lontra, destino turístico de Corumbá situado entre a BR-262 e a MS-184. Os proprietários do estabelecimento agiram rapidamente e, antes mesmo da chegada dos bombeiros, evitaram que o fogo atingisse o local.

Fumaça dos focos de calor em Porto Esperança prejudicaram também a navegação fluvial

Fogo no Paiaguás

O Sindicato Rural de Corumbá manifestou-se nesta segunda-feira preocupação com a retomada das queimadas no Pantanal e informou que vai sugerir ao Governo do Estado a construção de uma ponte de concreto na vazante do Areião, destruída pelo fogo.

O presidente da entidade, Luciano Aguilar Leite, disse que a falta de chuvas aumentou o risco de grandes incêndios, depois da situação de controle alcançada em setembro. Citou que o fogo se alastra pelo Pantanal do Paiaguás, ocasionando a morte de bovinos e animais silvestres.

“Já comunicamos a situação para o Ibama e para o Corpo de Bombeiros do Estado e a única solução para combater esse fogo é por avião. É uma região sem acesso por terra, apenas por lanchas, e o fogo já atingiu pelo menos cinco fazendas”, explicou.

Focos de calor também foram registrados na região do distrito de Porto Esperança, situado abaixo da ponte sobre o Rio Paraguai (BR-262), 80 km a sudeste de Corumbá.