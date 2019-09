AERMS realiza eleições nesta segunda

Rosário destaca a migração das ondas médias para a frequência modular como um dos principais avanços da rádio no Estado - Foto: Rosário Congro

A AERMS (Associação das Emissoras de Radiofusão de MS) realiza eleições nesta segunda-feira. O eleito irá suceder o atual presidente Rosário Congro Neto. Ao que tudo indica, o novo presidente será Luciano Rodrigues, da Rádio Hora, de Campo Grande.

"A Associação foi a interlocutora das emissoras de rádio nesse tempo. No Congresso Nacional houve muitos projetos de leis com muita luta para a

liberação de verbas para que houvesse um investimentos e melhorias na qualidade do rádio", explica Congro.



Rosário destaca a migração das ondas médias para a frequência modular como um dos principais avanços da rádio no Estado. "A qualidade das ondas médias eram consideradas obsoletas e trazia uma péssima qualidade para quem estava ouvindo, com a migração a qualidade e retorno de

investimento por parte dos anunciantes aumentou", informa.



Para os próximos anos, Rosário considera que os próximos anos a rádio continue transmitindo credibilidade para aumentar o publico anunciante e

que exista uma melhoria na qualidade musical e cultural.