Advogados de acusados por assassinato de Marielle negam delação de clientes

Advogados do sargento reformado Ronnie Lessa e do ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz, acusados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, negaram que seus clientes pensem em fazer delação premiada.

O advogado Henrique Telles, que atua na defesa de Lessa, afirmou ainda que o seu cliente "sequer havia ouvido falar em Marielle". Queiroz, Lessa e Alexandre Mota de Souza, que é amigo de infância de Lessa e guardava fuzis em sua casa no bairro do Meier, prestaram depoimento hoje na Delegacia de Homicídios (DH). Os depoimentos foram sobre porte ilegal de armas e não sobre o caso Marielle.

A polícia afirma que não tem dúvidas de que os fuzis encontrados no Meier eram de Lessa. A audiência de custódia de Lessa e Queiroz está prevista para amanhã. De lá, os dois devem voltar para a DH para prestarem depoimento, aí sim, sobre o caso Marielle. Após esse depoimento, a expectativa é que os acusados sejam levados para Bangu. Outros citados vieram espontaneamente prestaram depoimento do DH na tarde desta quarta-feira, 13. Entre eles, três policiais militares, dois empresários e um bombeiro.