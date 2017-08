Advogado sul mato-grossense lança livro sobre ideologia de gênero

Com o objetivo de sensibilizar a sociedade e promover o debate, o advogado Vanderlan Queiroz dedicou-se à escrita do livro “Corpo de homem com alma de mulher e vice-versa”, que será lançado no dia 16 de setembro. O material aborda as questões da homossexualidade e identificação de gênero sob a ótica da imortalidade.

“Esse livro tem essa finalidade trazer uma informação espiritual para as causas e origens do fenômeno. Não há consenso científico sobre os fatores que levam as pessoas a serem bi, hetero ou homossexuais. Isso significa que naquele momento a ciência deixou estas criaturas deserdadas, reféns de uma informação deturpada por ideologias, e por força destas informações incoerentes, estes irmãos vêm padecendo preconceitos e pré-julgamentos de toda natureza”, contextualizou.

O lançamento será no dia 16 de setembro, às 09h na Livraria Arquitécnica – que fica na Rua Dom Aquino nº 431, no bairro Amambaí.

