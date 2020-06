Advogado Otávio Figueiró assume presidência da Comissão de Direitos Sociais

Otávio Figueiró assume a função no lugar de Ivanir Mazzotti - (Foto: Gerson Walber)

O Advogado Otávio Figueiró tomou posse como Presidente da Comissão de Direitos Sociais da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), nesta segunda-feira (29), no Gabinete da instituição. Participaram do ato o Presidente da Seccional Mansour Elias Karmouche, o Vice-Presidente Designado Walfrido Azambuja, a Secretária-Geral Adjunta Eclair Nantes, o Diretor-Tesoureiro Marco Rocha e o Advogado Leonardo Figueiró.

Otávio Figueiró assume a função no lugar de Ivanir Mazzotti. Ele destaca que uma das principais funções do advogado é cuidar das pessoas e suas questões sociais e se sente agraciado pela nova atribuição. “Vivemos em um país de grande desigualdade social. Por sermos conhecedores das leis, devemos de toda forma tentar minimizar essa diferença. Me sinto muito honrado em assumir a Comissão, especialmente neste momento difícil que estamos vivendo em decorrência da pandemia do coronavírus, onde muitas famílias enfrentam dificuldades econômicas, principalmente aquelas que trabalham autonomamente”, ressalta.



Segundo o novo Presidente da Comissão de Direitos Sociais, já há projeto de trabalho em andamento. “É denominado ‘Justiça Social’. Queremos envolver a advocacia e sociedade de todo o Estado para minimizar o prejuízo, a fome e as dificuldade de pessoas mais vulneráveis financeiramente”, frisa.



Otávio Figueiró explica que o projeto consiste em unir comissões da OAB/MS para arrecadar alimentos, agasalhos, leites e fraldas que são de maior necessidade da população mais carente. “É um dever do advogado (a) olhar para essas pessoas mais vulneráveis”, finaliza.